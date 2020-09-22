Минск, , 15:58 — REGNUM Более 250 уголовных дел возбуждены в Белоруссии против участников президентских выборов и протестных акций. Такое сообщение опубликовано 22 сентября на сайте белорусского правозащитного центра «Весна».

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Правозащитники отметили, что это дела против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников акций протеста, которые прошли после выборов. Чаще всего дела возбуждают по статье о массовых беспорядках, в них фигурируют не менее 87 человек.

Также заведены дела по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлении правоохранителям, насилии или угрозы насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Есть дела против оппозиционно настроенных граждан, возбуждённые за уклонение от уплаты налогов, а также дела за клевету и хулиганство.

Правозащитники утверждают, что 200 человек из разных городов попали под уголовное преследование в связи с событиями избирательной кампании или после неё. Из них 68 человек признаны политическими заключёнными.

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