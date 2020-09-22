Токио, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон планирует в ноябре совершить поездку в Японию, чтобы встретиться с недавно избранным премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой, сообщает газета The Australian 22 сентября.

Визит будет направлен на укрепление связей между двумя странами в условиях нарастающей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Запланированный визит может быть отложен до января 2021 года, в случае если ситуация с коронавирусом ухудшится или если Суга распустит Палату представителей на всеобщих выборах перед предполагаемым визитом.

Ожидается, что лидеры, помимо всего прочего, обсудят соглашение о правовом статусе членов Сил самообороны Японии и Сил обороны Австралии во время совместных учений.

Скотт Моррисон и предшественник Суги Синдзо Абэ 9 июля в ходе онлайн-переговоров договорились провести встречу на высшем уровне в Токио в ближайшем будущем.

Отметим, что премьер-министр Австралии уже разговаривал по телефону с Ёсихидэ Сугой после его инаугурации 16 сентября.