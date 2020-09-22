Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Карелин настаивает на прекращении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму он избрался по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 137 (Новосибирская область).

Ледков также был избран депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Парламентарий был избран по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу № 225 (Ямало-Ненецкий автономный округ).

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