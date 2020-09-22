Москва, , 15:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве женщин в декрете получить дополнительное образование, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Уточняется, что направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости для получения такого направления, осуществляется указанными органами по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).

При этом женщины вправе обратиться в органы службы занятости не только по месту своего жительства, но и по месту пребывания.

«Таким образом, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком станет для женщины возможностью для расширения горизонта будущего. Молодая мать, если у нее будет такое желание, сможет беспрепятственно и комфортно получить дополнительное образование», — заявила автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).