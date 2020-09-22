Варшава, , 15:48 — REGNUM Социологическая служба United Surveys провела опрос поляков: как они относятся к нововведениям в закон о защите животных, вызвавшим широкие дискуссии в элитах и обществе. Об этом передает Dziennik Gazeta Prawna.

По результатам исследования поправки поддержал 71% респондентов. Наибольшую популярность такая позиция получила среди жителей крупных городов (более 500 тысяч населения) — 78%. Однако и в сельской местности за новые правила высказалось большинство (61%).

Против поправок высказались всего 20,5% опрошенных, в то время как 8,5% не смогли дать однозначный ответ. Больше всего противников нововведений оказалось среди сельских жителей (31%), а также среди жителей малых городов (25%).

Напомним, новые правила защиты животных закрепляют, среди прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии в элите и обществе вызывают нормы, запрещающие разведение животных на мех. Так, по мнению министра сельского хозяйства Польши, новые правила предельно негативно отразятся на доходах фермеров.