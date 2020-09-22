Москва, 22 сентября 2020, 15:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о взаимодействии коллекторов и должников, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
Законопроектом предусматривается, что для взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, с любыми третьими лицами (члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица) кредитору или лицу, действующему от его имени или в его интересах, необходимо будет получить согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Сейчас требуется только, чтобы третье лицо не выражало несогласия на осуществление с ним взаимодействия.
Такое согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие третьего лица на обработку его персональных данных.
Третье лицо в любое время вправе отозвать свое согласие, сообщив об этом кредитору или лицу, действующему от его имени или в его интересах, которому дано соответствующее согласие — уведомлением через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его имени или в его интересах.
«Разница между действующими формулировками и предлагаемыми — принципиальная, она меняет ситуацию радикально. Мы вводим полную презумпцию несогласия», — подчеркнула автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
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