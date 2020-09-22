Варшава, , 15:43 — REGNUM В заявлении посольства Польши в США, опубликованном в Twitter, содержится реакция на обвинения кандидата в президенты от Демократической партии, конкурента Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах Джо Байдена. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В заявлении утверждается, что «заявление вице-президента Джо Байдена основано на неточной информации из СМИ, поскольку в Польше нет зон, свободных от ЛГБТ». Польские дипломаты в данном посте также отмечают, что «польское правительство придает большое значение верховенству закона, равноправию и социальной интеграции», а «в польском обществе нет места дискриминации».

Реакция на заявление Джо Байдена последовала и в МИД Польши. «В нашей стране таких зон нет. Это ложная информация, распространяемая по всему миру нашими местными левыми активистами. Это должно быть исправлено и отклонено», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский, объявив, что министерство примет решение по ответу на слова Байдена.

Напомним, 21 сентября Джо Байден на своей странице в Twitter прокомментировал слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, раскритиковавшую «дискриминацию ЛГБТ в Польше». «Позвольте мне быть ясным: права ЛГБТ — это права человека. И ни в Европейском союзе, ни в мире не может существовать территорий и зон без ЛГБТ», — говорилось в сообщении Байдена.