Варшава, , 15:42 — REGNUM В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Варшава сняла запрет на полеты во Францию. В то же время, на борт будут допускаться только те пассажиры, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Список стран, с которыми польское руководство ограничило авиасообщение, указан в постановлении Совета министров, вступившем в силу с 15 сентября. В то же время, в нем есть оговорка, что запрет не действует для рейсов из тех стран, «которые дали Польше гарантию, что на борт самолета будут допускаться только пассажиры с отрицательными результатами теста на Covid-19».

Согласно этому же постановлению, список государств, уведомивших о таких решениях, публикует Министерство иностранных дел. В специальном заявлении глава данного ведомства указал Францию как страну, уведомившую Польшу о том, что на борт будут допускаться только те, кто прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Это означает, что запрет на полеты во Францию прекратил действовать.

Помимо Франции в данный список входят Белиз, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Бахрейн, Испания, Израиль, Катар, Кувейт, Ливия, Аргентина, Чили, Гватемала, Гондурас, Ирак, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Мальдивы, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Кабо-Верде, США, Боливия и Багамские острова.