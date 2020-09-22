Варшава, , 15:41 — REGNUM Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак анонсировал ряд изменений в работе военного ведомства, а также раскрыл три главные цели на ближайшее время. Об этом передает Polskie Radio 24.

По словам Блащака, в министерстве сейчас готовят законопроект о создании Агентства вооружений. В данную структуру должны войти сразу три организации: Инспекция по вооружению, Инспекция по внедрению инновационных оборонных технологий и Управление компенсационных соглашений.

«Процесс закупки техники для польских вооруженных сил долгий и сложный. В этот процесс вовлечено слишком много субъектов, они перекладывают ответственность друг на друга. Есть некоторые проблемы с принятием решений. Чтобы упростить эту систему, мы решили объединить ряд субъектов в один — Агентство вооружений», — пояснил глава Минобороны.

Кроме того, Блащак раскрыл, какие цели у его ведомства на ближайшее время. Это увеличение численности польских вооруженных сил, более сильное вовлечение Польши в структуры НАТО, укрепление военного сотрудничества с США, а также модернизация вооружения польской армии.