Генсек ООН рассказал, кто является «пятым всадником апокалипсиса»
Пятый всадник апокалипсиса — это пандемия коронавируса, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генассамблеи.
В ходе общих прений сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал избежать раскола мира из-за торговых противоречий США и Китая.
«Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта», — сказал Гутерреш.
Генсек ООН: борьба с COVID-19 столь же масштабна, как Вторая мировая
Задачи, поставленные перед миром пандемией COVID-19, сопоставимы с теми, что поставила Вторая мировая война, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.