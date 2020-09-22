В ходе общих прений сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал избежать раскола мира из-за торговых противоречий США и Китая.

«Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта», — сказал Гутерреш.