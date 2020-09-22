Москва, , 15:34 — REGNUM Законопроект о досрочном предоставлении «дальневосточного гектара» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Расширяется перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность гражданам.

«Дальневосточный гектар» может быть предоставлен в собственность гражданину в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком в случае, если этим гражданином заключен кредитный договор с банком, предусматривающий предоставление целевых кредитных средств на строительство на таком земельном участке дома, а также передачу испрашиваемого земельного участка в залог кредитной организации после государственной регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок.

В ходе дискуссии в Госдуме указали на риск, когда залоговое имущество может оказаться у иностранных банков.

По словам замглавы Минвостокразвития Павла Волкова, сейчас по статисте 59,5 тыс. га реализовано, при этом 85 тыс. человек пользуются гектаром. При этом больше всего заявок на получение «дальневосточного гектара» приходится на Приморский край, Якутию, а также на Сахалин.