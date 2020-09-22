Бишкек, , 15:34 — REGNUM «Российская Федерация является одним из наших главных торговых партнеров и занимает второе место по объему товарооборота», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, прибывшим в республику с рабочим визитом.

Киргизский премьер отметил важность применения российского опыта в развитии отдельных сфер экономики.

Боронов поблагодарил российские власти за решение оказать безвозмездную техническую помощь, которая позволит улучшить киргизстанскую систему налогового администрирования, создания маркировки и прослеживаемости товаров.

Глава правительства Киргизии также выразил благодарность российской стороне за оказанную помощь, облегчившую преодоление пика коронавирусной инфекции в республике.