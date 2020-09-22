Лондон, , 15:33 — REGNUM О введении новых ограничительных мер безопасности в Великобритании для снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он заявил об этом 22 сентября во время своего выступления в парламенте страны.

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«Правительство введет новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние», — заявил Джонсон.

При этом он подчеркнул, что имеется ввиду не такой полномасштабный карантин, какой вводился по этой же причине в марте текущего года и уточнил, что правительство страны не требует, чтобы люди оставались дома.

По его словам, новые ограничительные меры вводятся в стране на срок в полгода и они затронут предприятия общественного питания, а также правила ношения защитных масок и проведение общественных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Великобритании было выявлено 4368 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 398 625.