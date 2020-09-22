Чебоксары, 22 сентября 2020, 15:26 — REGNUM Мусульмане в Чувашии готовы «грести» на «корабле под названием «Чувашия». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 сентября, заявил на церемонии вступления Олега Николаева в должность главы Чувашии муфтий республики, глава духовного управления мусульман России Альбир Крганов. Он также подарил Коран вновь избранному руководителю региона.
Муфтий поздравил Олега Николаева с «убедительной победой» на выборах главы Чувашии и напомнил о том, что республика в 2020 году отмечает 100-летие под лозунгом «Перле» (перевод с чувашского — «вместе»).
По его словам, за семь месяцев работы в качестве врио главы Чувашии Олегу Николаеву удалось «объединить все партии, разные политические воззрения, народы, культуры». Муфтий вернулся к метафоре экс-президента республике Николая Федорова о корабле под названием «Чувашия», напомнив, что сейчас кто-то на этом корабле должен «грести», чтобы он плыл вперёд:
Как сообщало ИА REGNUM, в выборах главы Чувашии приняли участие 511 106 человек, явка по республике составила 55,47%. По итогам голосования врио главы республики Олег Николаев, который баллотировался как самовыдвиженец, набрал 386 436 голосов, или 75,63% от числа проголосовавших.
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