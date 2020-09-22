Сеул, , 15:29 — REGNUM 21 сентября представители министерств иностранных дел девяти стран провели видеовстречу, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в создании и распространении лекарств и вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно опубликованным данным, во встрече приняли участие представители Южной Кореи, Швеции, Канады, Коста-Рики, Эфиопии, Новой Зеландии, ЮАР, Испании и Туниса, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус и главный исполнительный директор партнёрства GAVI Сет Беркли.

Участники видеоконференции обменялись мнениями относительно перспектив укрепления международного сотрудничества, равноправного распределения вакцины в будущем, а также подчеркнули важность сотрудничества в преодолении пандемии.

GAVI — партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.