Брюссель, , 15:20 — REGNUM Руководство России может способствовать диалогу нынешней власти в Белоруссии с «продемократическими группами» и потому нужно поддерживать контакты с Москвой в данном вопросе. Об этом 22 сентября написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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По словам Борреля, в ЕС знают об исторических, политических и культурных связях России с Белоруссией и потому он в ходе своих контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подчеркивал принципиальную позицию ЕС в отношении уважения белорусских суверенитета и независимости и призывал Москву к такой же позиции для того, «чтобы избежать внешнего вмешательства».

«В то же время они (российские власти — ред.) могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими группами. Я продолжу обсуждение этих вопросов с российскими властями в ближайшие дни и недели», — написал глава дипломатии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о своей готовности поехать в Минск для того, чтобы способствовать урегулированию сложившейся в Белоруссии ситуации.