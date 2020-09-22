Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект, позволяющий пополнять наличными транспортные и школьные карты, реализованные через электронные кошельки, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП), наличными денежными средствами.

«Статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. В настоящее время порядка 60−70% данных карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях (преимущественно, питание учащихся)», — отмечают авторы в сопроводительных документах.

Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда регионов, считают парламентарии.