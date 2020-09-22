Москва, , 15:00 — REGNUM Поправки в законодательство о наказании за призывы и отчуждение части территории России призваны оживить правоприменительную практику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

«Законопроект призван оживить правоприменительную практику, по-другому это понимать нельзя. То есть в упрощенном порядке привлекать граждан к ответственности, к административной ответственности, а значит и наступать может уголовная ответственность», — отметил Синельщиков.

Он отметил, что не так много лиц привлекаются к уголовной ответственности — в 2019 году осуждено было четыре человека, в предыдущие годы тоже примерно такое же количество.

«Мы против либерализации ответственности за это серьезное нарушение. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, это серьезное нарушение закона», — отметил Синельщиков.

Парламентарий также напомнил, что КПРФ выступает против применения административной преюдиции в законодательстве.

В России меняются условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, вводится административная преюдиция.

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