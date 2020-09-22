Токио, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонные переговоры 25 сентября, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Переговоры являются попыткой дальнейшего налаживания связей между Японией и Китаем. Кроме того, лидеры обсудят отложенный государственный визит Си Цзиньпина в Японию. Это будут первые телефонные переговоры между лидерами двух стран с мая 2018 года, когда Синдзо Абэ и Си Цзиньпин проводили беседу.

Ожидается, что два лидера договорятся о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Однако неизвестно, будут ли затронуты конфликтные вопросы между двумя странами, включая территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).