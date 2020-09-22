Луганск, , 15:04 — REGNUM На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудниками органов безопасности был раскрыт и задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.

Также указывается, что данный гражданин был завербован кураторами СБУ ещё в 2015 году, когда ему было 16 лет.

«Несовершеннолетнего <…> убедили подписать договор о сотрудничестве, присвоили псевдоним «Слава» и отработали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году агенту была поставлена задача внедриться в ряды вооруженных сил ЛНР для сбора и передачи информации, составляющей государственную тайну и он был задержан сотрудниками МГБ при попытке передачи СБУ данных о численности подразделений Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские силовики дважды открывали огонь по территории ДНР.