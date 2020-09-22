Село Шарлык, Оренбургская область, 22 сентября 2020, 14:57 — REGNUM В Оренбургской области глава Шарлыкского района Александр Ампилогов досрочно сложил свои полномочия. Решение об отставке 22 сентября принял новый состав райсовета депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Чиновник подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию». Исполнение обязанностей главы района временно возложено на замглавы — руководителя аппарата главы администрации Шарлыкского района Дмитрия Волкова. Алексеевича,
С 22 сентября Александр Ампилогов избран председателем Совета депутатов района.
Напомним, 13 сентября в Оренбуржье завершились масштабная кампания по выборам депутатов муниципальных образований.