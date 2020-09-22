Москва, , 14:51 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

По его мнению, убийцы детей заслуживают смертной казни, а педофилы — химической кастрации.

«После внесения поправок в Конституцию наша страна более не обязана выполнять принятые на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с Основным законом России, который предусматривает смертную казнь», — заявил Миронов.

Кроме того, он считает полумерой предложения о реестре педофилов. Депутаты фракции подготовили законопроект о химической кастрации извращенцев.

Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в Казахстане. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми, напомнил он.

Большой общественный резонанс вызвала трагедия в Рыбинске, где были изнасилованы и убиты две сестры 8 и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших.