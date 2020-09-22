Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведут переговоры о совместной подготовке к предстоящей зиме. В Смольном рассчитывают на помощь соседей при сильных снегопадах. Об этом 22 сентября заявил губернатор города Александр Беглов во время заседания правительства Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочная техника в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня в Смольном заслушиваются доклады о готовности инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2020−2021 годов. По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрея Бондарчука, до 16 октября подготовка к зиме будет завершена.

Во время обсуждения готовности города к зиме к чиновнику обратился с предложением депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, который напомнил, что зима в Петербурге обычно намного снежнее, чем в Москве. Он предложил обратиться к властям Москвы с просьбой предоставить снегоуборочную технику для расчистки улиц от снежных завалов, в случае необходимости.

«Я смотрю по Москве как они там убирают. Когда у них снег, они убирают за несколько часов. У них и понятно, у них и техники больше, и финансовые возможности другие, — сказал Марченко. — Могли бы мы заключить с Москвой соглашение, в случае если у нас начинаются обильные снегопады, Москва перебрасывала нам технику и помогала в уборке?».

Депутат также отметил, что с вводом новой трассы М-11 техника из столицы до Петербурга сможет добраться за семь-восемь часов. Поэтому, как только будет предупреждение от синоптиков о грядущей непогоде, из столицы может быть переброшена техника, а Смольный будет оплачивать работы по договору.

«Мы сейчас плотно работаем с Ленинградской областью, вы знаете нашу формулу: «два самостоятельных субъекта — одна агломерация». Вопрос о подготовке к зиме тоже касается нашей совместной деятельности, — ответил губернатор. — У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом».

Однако Александр Беглов не исключил возможность рассмотреть сотрудничество с другими близлежащими регионами.

В свою очередь глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин уточнил, что у всех дорожных предприятий заключены договора. В случае необходимости и при ухудшении погодных условий они могут привлечь сторонние силы: крупногабаритную технику и до 1200 дворников.

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