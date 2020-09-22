Брюссель, , 14:49 — REGNUM Европейская комиссия готовит для передачи в Совет Евросоюза два юридических акта о создании будущего механизма введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в ююбой стране мира. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

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При этом пока неизвестно, как скоро этот проект будет внесён в Совет ЕС.

Массрали добавила, что Еврокомиссия рассматривает возможность назвать будущий санкционный механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, именем российского блогера Алексея Навального, якобы отравленного в России.

«Если со стороны стран ЕС не будет возражений», — добавила Массрали.

Также, по её словам, которые приводит ТАСС, ЕК рассчитывает на поддержку странами ЕС инициативы введения санкций за нарушение прав человека не на базе консенсуса, который позволяет любой стране Евросоюза блокировать принятие решения до тех пор, пока её позиция не будет учтена, а путём голосования и на основании принципа большинства голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые предложение сделать новые антироссийские санкции в ЕС именными — в честь блогера Алексея Навального, якобы отравленного в России, в середине сентября на сессии Европейского парламента выступил европейский комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал государства-члены ЕС начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как «акт Магнитского» в США, мог бы называться режимом санкций имени Навального».