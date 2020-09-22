Москва, , 15:45 — REGNUM Обвинение президента Украины Владимира Зеленского в ходе видеообращения по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по поводу того, что Россия якобы пытается «разделить мир на сферы влияния», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Интернет-пользователи оставили соответствующие комментарии 22 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Некоторые из них дали негативную оценку высказыванию президента Украины. Они попытались объяснить это тем, что сферы влияния изменяются на протяжении всей истории человечества.

«Очередной перл Зеленского! Земной шар давно поделен на сферы влияния. На протяжении всего существования человечества. Кто-то в эти сферы входит, кто-то выпадает. И начало этому положила далеко не Россия», — пишет Андрей П.

Множество пользователей указали на то, что мировые сферы влияния уже давно поделены. А Россия в этой ситуации выступает лишь с позиции справедливости.

«Всё поделили уже до нас, причём молча! Мы просто первыми стали возмущаться по поводу наглости молчаливого дележа!», — написал Евгений С.

Более того, ряд пользователей припомнили слова президента России Владимира Путина, которые он произнёс в 2007 году в Мюнхене. Тогда глава государства напрямую указал на необходимость прекращения существования однополярной модели мира.

«Так Путин же обещал в Мюнхене в 2007 …», — пишет Александр Б.

В связи с этим некоторые интернет-пользователи задались вопросом — а не работает ли заявление Зеленского против него самого?

«Вроде никто никогда и не скрывал что России нужен многополярный мир, что и предусматривает раздел сфер влияния. Господина Зеленского опять выставили на посмешище. Зачем?!», — пишет пользователь под псевдонимом «Салехард Ямал».

Часть пользователей заметили в высказывании главы Украины классические русофобские акценты. По их мнению, его выступление служит лишь одной цели — напугать Запад русской угрозой.

«Опять включают страшилку про великую «красную угрозу». Опять «русские войска» на улицах доброй, славной, безобидной старушки Европы… опять манипуляции с помощью старого износившегося мифа», — пишет Оксана С.

Отдельные интернет-пользователи отметили, что выступления украинских политиков всё меньше и меньше вызывают какую-либо реакцию на Западе. И, как они считают, это позитивный знак.

«Обратил внимание на то, что уже новости от комика и с той территории, где он считает себя большим, уже не вызывают ажиотаж. Это радует», — поделился наблюдениями некий Андрей.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав Российской Федерации на основании результатов референдума, который завершился на территории полуострова 16 марта 2014 года. СобытиямпредшествовалгоспереворотнаУкраине.