Махачкала, , 15:42 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 22 сентября прибыл в Дагестан. В аэропорту Махачкалы он встретился с руководителем региона Владимиром Васильевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что в ходе рабочий встречи Бастрыкин и Васильев обсудили ряд актуальных для Дагестана вопросов. В их числе — совместные меры противодействия противоправным проявлениям в регионе, защита интересов республики и законных прав граждан, а также вопросы по обеспечению экономической безопасности.

Напомним, в предыдущий раз Бастрыкин приезжал в Дагестан в декабре прошлого года. Тогда председатель СК России, в частности, вручил главе республики медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и ведомственную медаль «За заслуги».