Воронеж, , 14:42 — REGNUM Посты председателей Воронежской областной думы и Воронежской городской думы могут занять спикеры прежних созывов — Владимир Нетёсов и Владимир Ходырев соответственно. С предложением о поддержке их кандидатур выступил на конференции регионального отделения «Единой России» 22 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Считаю, что революционных решений нам не нужно. Оба председателя [областной и городской] дум отработали прошлый созыв хорошо. Поэтому прошу вас поддержать их и в этот раз», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Воронежскую областную думу седьмого созыва и в Воронежскую городскую думу пятого созыва состоялись 11−13 сентября. В облдуме представители «Единой России» получили 48 мандатов из 48, в гордуме — 25 из 36.

Отметим также, что в воронежских телеграм-каналах и СМИ циркулируют слухи о якобы болезни Владимира Ходырева и его нахождении на лечении в Германии. Официального подтверждения этой информации нет.