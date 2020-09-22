Минск, , 14:34 — REGNUM «В январе — августе 2020 г. организациями всех форм собственности построено 23,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 2 134,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья», — проинформировал 21 сентября Национальный статистический комитет Белоруссии.

При этом для состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 792,6 тыс квадратных метров общей площади, что составило 37,1% от общего объёма введенного жилья. Для этой категории граждан построено 598 тыс квадратных метров с использованием государственной поддержки.«В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 678,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,8% от общего ввода по республике», — отметили в Белстате.

Напомним, 18 сентября Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД» — крупнейшее госпредприятие строительной отрасли. По итогам пресс-служба президента Белоруссии проинформировала: «Он напомнил о необходимости постепенно переходить на использование древесины в производстве окон и уходить от пластика. Это и более экологично, и позволяет шире задействовать отечественное сырье. Александр Лукашенко еще раз подтвердил свое требование по сокращению жилищного строительства в Минске, чтобы не перенаселять столицу».