Подгорица, , 14:29 — REGNUM Некоммерческая организация Institute for War & Peace Reporting выпустила доклад по итогам парламентских выборов в Черногории, где отмечается, что «выборы создали новый геополитический баланс на Западных Балканах».

«Три оппозиционных блока имеют незначительное большинство и требуется определенная степень наивности или политического лицемерия, чтобы принять победу этих партий как праздник демократии», — говорится в докладе.

«Единственная программа, которую разделяют эти партнеры по коалиции — это конец 30-летнего реформистского евроатлантического руководства. Это результат безоговорочной победы Москвы, учитывая, что стратегия России заключается в инвестировании в дестабилизацию Западных Балкан и поощрение ультраправых политических партий», — пишут авторы доклада.

Напомним, что три оппозиционные коалиции получили 41 мандат в парламенте, и теперь им предстоит сформировать новое правительство. Пока идут переговоры, у лидеров блоков есть противоречия по поводу того, кто должен войти в состав правительства.