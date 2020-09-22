Подгорица, , 14:32 — REGNUM 22 сентября в парламенте Черногории заявили, что конституционная сессия нового созыва, на которой должен быть избран председатель, состоится 23 сентября. В повестке дня также предусмотрено определение количества вице-председателей и выбор вице-председателя парламента Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Депутаты должны будут выбрать председателя и членов административного комитета черногорского парламента. Заседание нового созыва парламента проведёт председатель парламента предыдущего состава Иван Браёвич.

На заседании также будет представлен отчет Государственной избирательной комиссии о результатах парламентских выборов, проведенных 30 августа.

Напомним, что на прошедших 30 августа выборах в Черногории оппозиционные партии набрали достаточное количество голосов, чтобы закрепиться в однопалатном парламенте. Коалиция «За будущее Черногории» заняла второе место, получив 32,52%, а оппозиционный блок, сложившийся вокруг партии «Демократы» в июле 2020-го, получил 12,55%. Четвертым идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов. В итоге, оппозиция в Черногории может рассчитывать на 41 место и минимальное большинство в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.