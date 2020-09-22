Минск, , 14:26 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 22 сентября, стартовал второй этап совместных с РФ военных учений «Славянское братство — 2020». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны Белоруссии, манёвры призваны, прежде всего, продемонстрировать способность и готовность отразить агрессию против Союзного государства, обеспечить территориальную целостность Белоруссии.

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Также среди целей учений указаны повышение уровня взаимодействия и полевой выучки органов военного управления, соединений и воинских частей Вооружённых сил России и Белоруссии при совместном выполнении поставленных задач и получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами) в ходе ведения боевых действий.

Как сообщало иаИА REGNUM, ранее 22 сентября в ходе совместных тактических учений России и Белоруссии «Славянское братство — 2020» военные двух государств освободили от условного противника гидротехнический узел. В операции участвовали десантники из Псковского соединения Воздушно-десантных войск РФ.

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Добавим, что учения продлятся до 25 сентября.