Москва, , 14:25 — REGNUM Заместитель посла Индонезии в Российской Федерации Азис Нурвахьюди заявил, что Индонезия и Россия имеют большой потенциал в энергетическом секторе, сообщает Antara.

Об этом говорилось на вебинаре на тему «Использование потенциала сотрудничества между Индонезией и Россией в области энергетики», который проводился в рамках серии мероприятий, посвященных 70-летию установления дипотношений между Индонезией и Россией.

В вебинаре приняли участие 85 представителей правительства, деловых кругов, энергетического сектора, а также индонезийские и российские ученые.

«Россия является подходящим партнером для Индонезии в развитии альтернативных и возобновляемых источников энергии», — заявила вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян.

Известно, что на ископаемые источники энергии, а именно нефть, газ и уголь, приходится 69% потребления в Индонезии и 75% в России.

В Индонезии также отмечают важность инвестиций в энергетические технологии на основе расширения прав и возможностей местного сообщества.

По итогам вебинара посольство Индонезии в Москве создаст коммуникационную платформу, которую могут использовать российские и индонезийские энергетические компании для налаживания сотрудничества в энергетическом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индонезийской ассоциации фармацевтов заявили, что не менее 800 медработников по всей Индонезии подверглись воздействию коронавируса.

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