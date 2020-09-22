Париж, , 15:00 — REGNUM Член партии «Вперед, Республика!» Анн-Кристин Ланг, покинувшая зал заседаний парламентской комиссии в знак протеста против ношения хиджаба в Национальном собрании, потребовала введения запрета на открытую демонстрацию религиозных символов в парламенте, но получила отказ председателя палаты Ришара Феррана.

Как сообщает Le Figaro, Ланг, возмутившаяся появлением во французском парламенте представительницы Национального союза студентов Франции Мариам Пужту в хиджабе, потребовала изменения правил поведения в Национальном собрании и введения запрета на открытое ношение религиозных символов.

Однако председатель палаты Ришар Ферран отказался удовлетворить прошение депутата и заявил, что в Национальном собрании «все одеваются свободно и возмущаются тоже свободно».

Напомним, что 18 сентября несколько депутатов Национального собрания от партии «Республиканцы», среди которых — бывший мэр города Марк департамента Па-де-Кале Пьер-Анри Дюмон, и депутат от партии «Вперед, Республика!» Анн-Кристин Ланг вышли из зала заседаний парламентской комиссии при появлении представительницы Национального союза студентов Франции в хиджабе.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции парламентарии оскорбились появлением девушки в хиджабе