Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Некоммерческая организация (НКО) из США «Международный республиканский институт» (IRI) направит в Грузию своих экспертов для наблюдения за ходом парламентских выборов. Объявление об этом 22 сентября разместили на странице грузинского подразделения IRI в соцсети Facebook.

«Парламентские выборы, запланированные в октябре, являются важным шагом на пути демократического развития Грузии и экзаменов на евроатлантические устремления страны», — говорится в сообщении НКО.

В IRI отметили, что проверять будут, как организовано проведение выборов, прозрачность СМИ, а также ведение партиями избирательных кампаний и их финансирование. Сообщается, что в Грузию прибудут пять аналитиков, которые будут наблюдать за избирательным процессом на всех его этапах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Грузии намечены на 31 октября. Для международных наблюдателей представители властей обещали разработать протокол безопасности, который позволит иностранным гостям не проходить карантин после прибытия в страну.

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