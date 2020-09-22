Киев, , 14:14 — REGNUM Владимиру Зеленскому и иным марионеткам США хотелось бы, чтобы в мире существовала только одна сфера влияния — Вашингтона, тогда США сдавали бы некоторые регионы планеты в управление своим сателлитам, и какая-то «сферка», согласно представлениям нынешней киевской власти, могла бы достаться и им, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 сентября, комментируя высказывания президента Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский в своем видеообращении к Генассамблее ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире, «доказательством» чему служат ситуация в Донбассе и возвращение Крыма в состав России.

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« Зеленскому и похожим на него марионеткам США хотелось бы, чтобы в мире существовала только одна сфера влияния — Вашингтона. То, что нынешний президент Украины исходит из принадлежности его страны именно к ней, уверен, ни у кого сомнений не вызывает.

При таком раскладе некоторые регионы нашей планеты Вашингтон сдавал бы в управление (строго на своих, конечно, условиях) своим крупным сателлитам типа Европейского союза или Японии. Какая-то «сферка», наверное, по мысли Зеленского, досталась бы в управление и Киеву. Да и просто если бы этим деятелям на правах подручных Запада было позволено и дальше безнаказанно присваивать ресурсы Украины, этого данной компании было бы достаточно.

И вот на пути этой «складной» программы возникает Россия. Она мало того, что свою территорию из-под доминирования США выводит, так ещё и другим народам помогает выбраться из-под американского катка, опрокинуть на своей земле американских марионеток с их шовинистическими установками. Конечно, таким, как Зеленский, это не понравится.

Но многие на пространстве бывшего СССР и в мире в целом смотрят на это с надеждой. Они понимают, что прежнего, послевоенного, варианта раздела мира на сферы влияния уже не будет. Кстати говоря, то разделение было не таким уж плохим. Во всяком случае, мир при нём был более стабилен, угрозу ядерной войны удалось обуздать, примеры Кубы, Вьетнама, Ближневосточного региона, Африки опровергали тогда установки США на безусловное доминирование. Европа была относительно самостоятельной. Советский Союз и Китай к глобальному господству, в отличие от США, не стремились.

И вот ещё что важно: многие народы ООН именно тогда осуществили своё закреплённое в документах ООН право на самоопределение и стали независимыми государствами.