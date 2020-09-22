Москва, , 14:05 — REGNUM В администрации президента РФ не намерены вмешиваться во внутренние дела Великобритании. Такое заявление сегодня, 22 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: МИД Франции заподозрил Лондон в нарушении условий Brexit

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, следит ли Москва за голосованием по законопроекту, дающим возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit.

«Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, «развод» Великобритании и ЕС де-факто уже произошёл, однако стороны так и не приняли соглашение о торговле после окончательного выхода Соединенного Королевства из блока. 8 сентября в Лондоне начался последний этап переговоров Великобритании и ЕС, на котором стороны должны согласовать условия будущих отношений. Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что переговорный процесс необходимо завершить к саммиту Евросоюза 15 октября.

В середине сентября законопроект о внутреннем рынке Великобритании был принят парламентом страны во втором чтении. Документ предполагает внесение изменений в договор о Brexit. В частности, он должен обеспечить компаниям возможность беспрепятственной торговли в стране. В свою очередь, министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил о том, что этот законопроект может содержать положения, нарушающие международное законодательство.