Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Согласно осеннему проекту бюджету, крупнейший шведский телеканал SVT получит от правительства страны 5,14 миллиардов крон (€493 млн), что на 100 миллионов крон больше прошлогодней суммы. Часть дополнительных ассигнований пойдёт на защиту журналистов телеканала от угроз физической расправы. Об этом 22 сентября сообщила газета Aftonbladet.

Само руководство телеканала подтвердило, что часть денег будет направлена на ускорен мер безопасности. По словам Питера де Вердье, исполняющего обязанности финансового директора и главы службы безопасности телеканала, заявил, что за последние годы уровень угроз в отношении журналистов SVT резко возрос.

«Мы сталкиваемся с атаками хакеров на наши информационные системы; проявлением явной ненависти по отношению к тем, кто поддерживает SVT; и отдельными нападениями», — заявил де Вердье, отметив, что служба безопасности ежегодно расследует до 35 случаев угроз журналистам.