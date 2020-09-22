Токио, , 13:57 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 22 сентября заявил о готовности Японии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, сообщает информационное агентство Kyodo.

Министр сделал это заявление по случаю 75-й годовщины основания ООН, призвав к реформе Совета Безопасности и расширению органа до 15 постоянных членов.

Своё предложение Мотэги мотивировал тем, что Совет должен быть «эффективным и представительным органом» и отражать реалии международного сообщества в 21 веке.

Напомним, в настоящее время Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов — России, Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Франции. Именно такой состав отражал мировую структуру власти на момент создания ООН после окончания Второй Мировой войны.

Мотэги выразил готовность Токио взять на себя одну из ведущих ролей в решении важнейших проблем, таких как пандемия коронавируса.

Япония занимала одно из 10 мест непостоянных членов Совета Безопасности в течение 11 сроков с момента своего присоединения к ООН в 1956 году.

Министр иностранных дел Японии отметил, что 2020 год — это также 75-я годовщина атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Министр пообещал сотрудничать с другими странами, чтобы избежать повторения трагедий войны. За день до своего заявления Мотэги выступил на онлайн-встрече по реформе Совета Безопасности совместно с коллегами из Индии, Германии и Бразилии.