Москва, , 14:09 — REGNUM Прерванное выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН вызвало возмущение среди пользователей сети. Свои комментарии интернет-пользователи оставили 22 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

В первую очередь многих возмутила сама политика цензуры. По их мнению, сам факт того, что спикеру от Крыма «заткнули рот», является крайней формой неуважения.

«Дикое неуважение к выступающему показали представители ООН. Это просто ни в какие ворота не лезет», — поделился мнением Григорий З.

Некоторые пользователи указали, что подобные действия наносят вред авторитету ООН в глазах общественности. Кроме того, это указывает на зависимость организации от политики конкретных стран Запада.

«Дискредитация ООН полная. Нет культуры общения, уважения, зависимость от структур», — написал пользователь под псевдонимом «Ого! Йо Йо».

Часть интернет-пользователей обеспокоены ситуацией, что из-за политики «затыкания ртов» страдают в первую очередь жители Крыма. Подобные эксцессы мешают нормализации взаимоотношения полуострова с миром.

«Отсутствие реального диалога по «крымской проблеме» серьезнейшим образом срывает возможность нормальных отношений между Крымом и другими странами», — написала Людмила Г.

Отдельные пользователи высказали иную точку зрения. По их мнению, при выступлении в данной организации необходимо особым образом цензурировать своё выступление, чтобы суметь донести свою мысль, но при этом не потерять возможность выступать.

«ООН — площадка для дипломатических игр, пусть даже она и изжила свой авторитет, но тем не менее резолюции ООН формальный вес имеют. И если ты действительно хочешь помочь людям и поставить в ООН серьезные вопросы, к примеру, вопрос о воде, или фейков о татарах и т.д., то зачем провоцировать скакунов, зная заранее, что тебя прервут?», — пишет Рэймонд Ч.

Напомним, 21 сентября во время выступления на Европейском региональном форуме ООН сопредседателю Ассамблеи славянских народов Крыма Роману Чегринецу отключили микрофон в связи с жалобой украинской стороны по поводу формулировки «российский Крым».