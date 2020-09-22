Душанбе, , 13:47 — REGNUM Наблюдатели от Содружества Независимых Государств (СНГ) приступили к мониторингу избирательной кампании в Таджикистане, сообщает 22 сентября агентство «Ховар».

Председатель ЦИК Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода встретился с наблюдателями от СНГ. Он рассказал о ходе избирательной кампании и подготовке к выборам.

В частности, для участников избирательного процесса разработаны рекомендации, созданы методические пособия, брошюры, завершена подготовка экспертов. Кроме того, проводится работы среди различных категорий населения.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года.

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