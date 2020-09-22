Москва, 22 сентября 2020, 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 22 сентября, встретится с главой Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что сегодня глава государства «позанимается молодежными делами».
«У него на докладе будет руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев», — сказал Песков.
Он уточнил, что Бугаев расскажет, как обстоят дела в плане работы с молодежью.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Госдуму был внесён законопроект о молодежной политике в России. Проектом федерального закона, разработанном в целях развития положений Конституции РФ, сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет.