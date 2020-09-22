Гренобль, Франция, , 13:33 — REGNUM Мэр города Гренобль и видный деятель партии «Европа Экология Зеленые» Эрик Пиоль заявил в ходе интервью телеканалу BFM TV, что объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах во Франции после выборов в региональные советы, то есть весной 2021 года.

Пиоль подтвердил, что на выборах 2022 года точно появится кандидат «с экологической повесткой», но он пока не уверен, будет ли это он.

«Экологическая повестка, которая должна изменить общество, точно получит своего кандидата на президентских выборах», — заявил Пиоль.

Напомним, 2 сентября бывший премьер-министр Франции от Социалистической партии Лионель Жоспен в своем интервью французскому журналу L’Obs призвал «левые» и «зеленые» партии страны объединиться, чтобы, «может быть, победить» на президентских выборах 2022 года.

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