Киев, , 13:27 — REGNUM Печерский суд Киева отказал в удовлетворении иска газодобывающей компании Burisma. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач 22 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат напомнил, что Burisma подала в суд на него и на информационное агентство «Интерфакс — Украина» после публикации сведений об оплате ею «лоббистской деятельности» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Суд отдельно отметил: Burisma в своём заявлении фактически не оспаривает факты выплат — только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы», — рассказал Деркач.

Напомним, Burisma потребовала опровергнуть слова депутата о том, что лично Джозеф Байден получил $900 тыс., а его сын Хантер Байден, бывший президент Польши Александр Квасьневский и ещё ряд лиц — $16,5 млн.

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