Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Действия членов партии «Единое национальное движение» (ЕНД) направлены скорее на победу на выборах в парламент Грузии в 2024 году, а не в 2020. Данное мнение агентству «ИнтерпрессНьюс» 22 сентября высказал политолог Вахтанг Дзабирадзе.

«Национальное движение» хочет сохранить свои лидерские позиции, и ее политические шаги не столько направлены на приход к власти после выборов 31 октября, сколько подготовкой к выборам 2024 года», — сказал Дзабирадзе.

По его мнению, члены «Нацдвижения» не рассчитывают «перетянуть голоса» сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и планируют в будущем получить поддержку сторонников партий, которые создали бывшие члены ЕНД. Если в этом году порог на прохождение в парламент снижен до 1%, то в 2024 году он будет 5%. Как считает Дзабирадзе, из-за этого положение небольших партий станет хуже, чем могут воспользоваться в ЕНД.

«Национальное движение» пытается разделить общество. Ее члены предпочитают ставить электорат перед альтернативой: либо они, либо «Грузинская мечта», — сказал политолог.

Стоит отметить, что все рейтинговые агентства, которые проводили опросы в Грузии в последнее время, показывают, что самыми популярными партиями в стране являются «Грузинская мечта» и ЕНД. При этом, более 20% избирателей не решили, за какую партию голосовать.

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