Пермь, , 13:20 — REGNUM Депутат Пермской гордумы Вячеслав Григорьев отказался от мандата и досрочно сложил полномочия. Такой шаг связан с победой Григорьева на выборах в Заксобрание региона по округу № 2, сообщают СМИ.

Григорьев отметил, что являлся депутатом гордумы трех созывов и этот этап считает важным в своей жизни. Он остается работать в городе, поскольку округ депутата территориально занимает часть Кировского и Дзержинского районов Перми, информирует издание business-class.su.

Депутаты гордумы Перми удовлетворили заявление Вячеслава Григорьева о досрочном сложении депутатских полномочий. Также принято решение о том, что комитет по городскому хозяйству вместо Григорьева возглавит Александр Филиппов.

Напомним, 13 сентября в Пермском крае завершились губернаторские выборы, 23 кампании по выборам депутатов муниципальных образований, а также довыборы по трем округам Заксобрания Прикамья.

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