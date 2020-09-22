Минск, , 13:22 — REGNUM Россия и Белоруссия могут совместно полностью обеспечить свою потребность в продуктах питания и не везти их из других стран. Об этом 22 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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По словам Лукашенко, приводимым РИА Новости, он говорил с президентом России Владимиром Путиным на данную тему, и российский лидер выразил к ней свой большой интерес.

«Я тогда сказал: «В Китае вы покупаете продукты питания, надо свое создавать», — отметил президент Белоруссии.

Также он отметил, что белорусские власти готовы к развитию сотрудничества с Россией в области сельского хозяйства.

«Надо показать, что мы всё можем сами, и не кланяться на Запад или на Восток, завозя продукты. У нас есть опыт с Сахалинской областью, и мы готовы его использовать», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строители из Белоруссии готовы принимать участие в строительстве российского космодрома «Восточный».