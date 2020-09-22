Минск, , 13:18 — REGNUM Национальный банк Белоруссии настоятельно рекомендует коммерческим банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 и 2021 годов. Прибыль предложено направить на пополнение резервного и уставного капиталов. Об этом говорится в письме госрегулятора, направленном в белорусские банки.

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«Указанные рекомендации необходимо довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков для принятия соответствующих решений», — сказано в письме госрегулятора.

Нацбанк Белоруссии проинформировал также о принятом им решении «о предоставлении банкам возможности применения отдельных контрциклических мер в 2021 году». Таковые меры уже применяются в целях смягчения влияния негативных факторов на деятельность государственных и частных комбанков.

Напомним, в Белоруссии действуют 24 банка. В начале года к числу системообразующих относился «Белгазпромбанк» — третий по величине комбанк постсоветской республики, являющийся дочерней компанией российского Газпрома. На основании сфабрикованных уголовных дел экс-председатель правления этого банка Виктор Бабарико был арестован и с лета находится в сизо КГБ, а сам банк был захвачен спецслубами и находится под управлением Нацбанка Белоруссии.

Тем временем Белоруссия переживает экономический кризис. Комбанки — в том числе крупные государственные, прекратили кредитование по ряду программ (жилищное строительство и др.). Вкладчики стали выводить деньги с депозитов. Население активно скупает иностранную валюту. Международные рейтинговые агентства ухудшили рейтинги белорусских банков и банковской системы республики в целом.

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