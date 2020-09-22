Подгорица, , 13:18 — REGNUM Представители трех оппозиционных коалиций, которые на выборах в Черногории получили большинство, пока не могут договориться о будущем составе правительства.

По данным издания Vijesti, представители трех политических сил встречались снова 21 сентября, однако прийти к общему мнению им пока не удалось.

Как отмечает издание, закон о свободе вероисповедания в данном случае не является конфликтным моментом, по нему ждут нового соглашения.

Основные противоречия высказываются вокруг будущего правительства. Ранее заявлялось, что оно будет экспертным. Также по мнению главы коалиции «Черное на белое» в правительство не должны входить политики, вызывающие негативную реакцию общества (это, в первую очередь лидеры «Демократического фронта»).

Напомним, что на 23 сентября назначено учредительное собрание парламента, где будет избран спикер. Потом начнется процесс формирования правительства.