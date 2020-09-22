Москва, , 13:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действенной мерой защиты страны усиление ответственности за призывы к отчуждению российских территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

«Законопроекты направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции, которые были поддержаны большинством наших граждан. В конце прошлой сессии Госдума приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму. Принятыми сегодня законопроектами предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия», — сказал Володин.

Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться, отметил спикер Госдумы.

Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной — до четырех лет лишения свободы. В случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы, уточнил парламентарий.

«Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — подчеркнул Володин.

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