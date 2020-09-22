Нарьян-Мар, , 13:16 — REGNUM Фракция КПРФ в Ненецком окружном собрании совместно с общественными активистами подготовила законопроект, предлагающий вернуть прямые выборы губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель фракции Михаил Райн.

«Жители нашего округа должны сами выбирать губернатора НАО. Нынешний порядок назначения — через голосование в Собрании депутатов, не отражает в полной мере интересы северян», — заявил депутат.

Инициатива отправлена на рассмотрение губернатору. После того, как глава региона даст свое заключение, законопроект будет внесен на рассмотрение в собрание депутатов НАО.

Райн также сообщил, что в ближайшее время в округе будет организован сбор подписей под обращением к депутатам окружного Собрания «О возврате прямых выборов главы региона».

Напомним, закон, в соответствии с которым губернатор избирается парламентом НАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ, был принят в округе в декабре 2014 года. Согласно федеральному закону, выборы главы НАО проходят по согласованию с губернатором Архангельской области, в состав которой входит округ.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Бездудный был утвержден депутатами на пост губернатора 13 сентября. Его кандидатуру поддержали 14 из 16 депутатов.